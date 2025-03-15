На мирное соглашение может понадобиться больше, чем 30 дней режима тишины, - Зеленский

"Режим прекращения огня или режим тишины - это одинаковые вещи. Этот режим прекращения огня или режим тишины - это режим, который сейчас предложение 30 дней. Мне сложно сказать, что будет дальше, потому что это срок, за который надо иметь соглашение о следующих шагах. В принципе - это все. Мне нечего добавить", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что этого срока будет достаточно для Украины, но он не может того же сказать о других.

"Я думаю, если будет первый шаг. Я не могу быть уверенным, что 30 дней будет достаточно. Я считаю, что с нашей стороны - будет достаточно. Но когда у нас 3 стороны, а мы хотим, чтобы было 4 стороны, чтобы была Европа. Поэтому может не 30 дней, может понадобится немного больше. Но важно, чтобы был четкий срок в соглашении о тишине, потому что это сократит возможности для россиян играть в вечный замороженный конфликт", - пояснил президент.