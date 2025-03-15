На мирное соглашение может понадобиться больше, чем 30 дней режима тишины, - Зеленский

Режим прекращения огня на 30 дней - это лишь первый шаг к заключению соглашения о дальнейших действиях. Этого достаточно Украине, но нет гарантий, что этого хватит России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на брифинге.
"Режим прекращения огня или режим тишины - это одинаковые вещи. Этот режим прекращения огня или режим тишины - это режим, который сейчас предложение 30 дней. Мне сложно сказать, что будет дальше, потому что это срок, за который надо иметь соглашение о следующих шагах. В принципе - это все. Мне нечего добавить", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что этого срока будет достаточно для Украины, но он не может того же сказать о других.
"Я думаю, если будет первый шаг. Я не могу быть уверенным, что 30 дней будет достаточно. Я считаю, что с нашей стороны - будет достаточно. Но когда у нас 3 стороны, а мы хотим, чтобы было 4 стороны, чтобы была Европа. Поэтому может не 30 дней, может понадобится немного больше. Но важно, чтобы был четкий срок в соглашении о тишине, потому что это сократит возможности для россиян играть в вечный замороженный конфликт", - пояснил президент.
Напомним, на днях Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Уже 13 марта, американские чиновники начали обсуждение этого вопроса с российской стороной. Однако Москва пока не дала окончательного ответа.
При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". В частности речь идет об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.
Стоит отметить, что США уже пригрозили ввести жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.
В то же время вчера Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией.
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