На мирну угоду може знадобитися більше, ніж 30 днів режиму тиші, - Зеленський

"Режим припинення вогню або режим тиші - це однакові речі. Цей режим припинення вогню або режим тиші - це режим, який зараз пропозиція 30 днів. Мені складно сказати, що буде далі, бо це термін, за який треба мати угоду про наступні кроки. В принципі - це все. Мені немає, що додати", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що цього терміну буде достатньо для України, але він не може того ж сказати про інших.

"Я думаю, якщо буде перший крок. Я не можу бути впевненим, що 30 днів буде достатньо. Я вважаю, що з нашого боку - буде достатньо. Але коли у нас 3 сторони, а ми хочемо, щоб було 4 сторони, щоб була Європа. Тому може не 30 днів, може знадобиться трішки більше. Але важливо, щоб був чіткий термін в угоді про тишу, бо це скоротить можливості для росіян гратися у вічний заморожений конфлікт", - пояснив президент.