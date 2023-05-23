Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ

Після завершення війни між Україною та Росією не може бути ніякого мирного договору, лише юридичні документи щодо репарацій, воєнних злочинів та зони демілітаризації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"У нас з Росією не зможе бути після війни, яку вона програє, мирного договору. Це буде договір про виплати, про воєнні злочини, про зону демілітаризації, там будуть окремі юридичні документи, але не мирний договір з РФ", - сказав Подоляк.

За його словами, Росія має багато років компенсувати втрати, які завдала Україні.

"В момент виходу на кордони 1991 року ми скажемо, що "контрСВО" завершена. Далі чекаємо, поки російський політичний режим не зміниться, після цього готові з ними розмовляти. До цього часу вони зафіксують певні документи через посередника, що вони готові виплачувати репарації тощо", - зазначив радник голови ОП.