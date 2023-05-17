ua ru
Ср, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доступно для "российского ума": Подоляк назвал единственный способ завершения войны

Новина українською →
Среда 17 мая 2023 18:20
Доступно для "российского ума": Подоляк назвал единственный способ завершения войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пока некоторые "ищут способы урегулирования", России достаточно вывести свои войска с нашей территории, что сразу завершит горячую фазу войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Некоторые продолжают жить в иллюзорном мире, где обязательно надо стать на колени перед Россией, поэтому любят время от времени надувать щеки и глубокомысленно произносить риторическую фразу: "Мы ищем способы урегулирования..." Конечно, жаль таких людей, которые считают, что имеют право игнорировать украинскую кровь, разочаровывать", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Российской Федерации достаточно вывести свои войска с территории Украины, чтобы завершить горячую фазу войны.

"Логично, просто, доступно даже для специфического "российского ума", - добавил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЮАР договорилась с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным о мирной миссии от Африки по войне. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидеры африканских государств посетят Украину и Россию, чтобы представить собственный "мирный план".

За словами пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Владимир Зеленский готов принять высоких гостей и выслушать их предложения, а также рассказать об украинской формуле мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Офис президента
NEWS
В ОП подтвердили. Президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с "мирной инициативой"
В ОП подтвердили. Президент ЮАР хочет приехать к Зеленскому с "мирной инициативой"
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса