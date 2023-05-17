Доступно для "российского ума": Подоляк назвал единственный способ завершения войны
Пока некоторые "ищут способы урегулирования", России достаточно вывести свои войска с нашей территории, что сразу завершит горячую фазу войны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Некоторые продолжают жить в иллюзорном мире, где обязательно надо стать на колени перед Россией, поэтому любят время от времени надувать щеки и глубокомысленно произносить риторическую фразу: "Мы ищем способы урегулирования..." Конечно, жаль таких людей, которые считают, что имеют право игнорировать украинскую кровь, разочаровывать", - пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, Российской Федерации достаточно вывести свои войска с территории Украины, чтобы завершить горячую фазу войны.
"Логично, просто, доступно даже для специфического "российского ума", - добавил Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ЮАР договорилась с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным о мирной миссии от Африки по войне. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидеры африканских государств посетят Украину и Россию, чтобы представить собственный "мирный план".
За словами пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Владимир Зеленский готов принять высоких гостей и выслушать их предложения, а также рассказать об украинской формуле мира.
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