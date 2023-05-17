Доступно для "российского ума": Подоляк назвал единственный способ завершения войны

Пока некоторые "ищут способы урегулирования", России достаточно вывести свои войска с нашей территории, что сразу завершит горячую фазу войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Некоторые продолжают жить в иллюзорном мире, где обязательно надо стать на колени перед Россией, поэтому любят время от времени надувать щеки и глубокомысленно произносить риторическую фразу: "Мы ищем способы урегулирования..." Конечно, жаль таких людей, которые считают, что имеют право игнорировать украинскую кровь, разочаровывать", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Российской Федерации достаточно вывести свои войска с территории Украины, чтобы завершить горячую фазу войны.

"Логично, просто, доступно даже для специфического "российского ума", - добавил Подоляк.