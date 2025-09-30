Мирный план Трампа для Газы: 20 пунктов прекращения войны

Предложение президента США Дональда Трампа содержит ряд шагов, реализация которых зависит от согласия сторон. Сразу после утверждения документа военные действия должны быть остановлены, а позиции на линии фронта зафиксированы.

Израиль обязуется частично вывести войска, чтобы подготовить освобождение заложников. В течение 72 часов после официального принятия плана все удерживаемые лица — живые и погибшие — будут возвращены.

После этого Израиль освободит 250 палестинцев, приговоренных к пожизненным срокам, а также 1700 жителей Газы, задержанных с начала конфликта. За каждого освобожденного заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст тела 15 палестинцев.

Амнистия и гуманитарная помощь

Участникам ХАМАС, готовым сложить оружие и отказаться от участия в боевых действиях, обещана амнистия и возможность безопасного выезда в другие страны. Сразу после подписания соглашения в Газу начнет поступать международная помощь через структуры ООН. Документ подчеркивает, что реконструкция региона будет проводиться без вмешательства вооруженных группировок.

Международное управление и "Новая Газа"

В проекте предусматривается создание "Рады мира" во главе с Дональдом Трампом. В ее состав войдет группа международных наблюдателей, среди которых упоминается бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. На переходный период Газой будет управлять независимый технократический комитет при поддержке международных экспертов.

Экономическая часть плана предполагает формирование особой зоны развития, создание рабочих мест и инвестиции по примеру успешных проектов Ближнего Востока. Населению обещают свободу выбора — оставаться или покинуть регион, при этом гарантируя право на возвращение.

Демилитаризация и роль США

Важным элементом является полный демонтаж военной инфраструктуры ХАМАС, включая туннели и производственные мощности. Контроль за этим процессом возложат на независимых наблюдателей. План предусматривает участие международных стабилизационных сил, которые заменят израильскую армию.

Отдельным пунктом обозначена перспектива палестинской государственности. Авторы документа заявляют, что по мере восстановления Газы и реформ Палестинской администрации "могут быть созданы условия для самоуправления".