Ускорят аннексию? Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины

Воскресенье 21 сентября 2025 18:19
Ускорят аннексию? Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Британия, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Израиль в свою очередь грозит жестким ответом, а некоторые чиновники призывают аннексировать части оккупированного Западного берега реки Иордан.

Об этом сообщаел РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В преддверии выступления на Генассамблеи ООН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства в заявил, что Израиль ответит на призывы создать Палестину уже в ближайшие дни.

Он призвал к "борьбе" с этим шагом, заявив, что такой шаг "поставил под угрозу существование" Израиля.

"В ООН я представлю правду. Это правда Израиля, но это также объективная правда нашей справедливой борьбы с силами зла и нашего видения настоящего мира - мира через силу", - сказал Нетаньяху.

Он добавил, что стране придется бороться в ООН и на всех других аренах "против лживой пропаганды" и "призывов к созданию палестинского государства, которые поставят под угрозу наше существование и станут абсурдной наградой за террор".

По его словам, страны, признающие палестинское государство на Генассамблее ООН - поощряют акты террора ХАМАС против Израиля.

"Международное сообщество услышит от нас об этом в ближайшие дни", - сказал премьер.

Нетаньяху также сообщил, что после Генассамблеи ООН у него будет встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Это будет моя четвертая встреча с ним с начала его второго срока - больше, чем с любым другим мировым лидером. И нам есть что обсудить", - добавил глава израильского правительства.

Реакция министров

В связи с тем, что Британия, Канада и Австралия объявили о признании Палестины, уже появилась реакция ряда израильский чиновников. В частности, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал аннексировать Иудею и Самарию. Проще говоря, речь идет об аннексии оккупированных Израилем частей Западного берега реки Иордан.

"Времена, когда Великобритания и другие страны определяли наше будущее прошли, мандат истек, и единственным ответом на антиизраильские действия является суверенитет над родиной еврейского народа в Иудее и Самарии и навсегда исключение из повестки дня глупой идеи о создании палестинского государства", - написал чиновник.

Он также обратился к Нетаньяху, сказав: "Сейчас самое время, и все в ваших руках".

Параллельно министр нацбезопасности Израиля Эйтамар Бен-Гвир тоже сделал подобное заявление, призвав разгромить палестинскую власть.

"Признание Великобританией, Канадой и "палестинского" государства в качестве награды убийцам из Ухбы требует немедленных контрмер: немедленного применения суверенитета в Иудее и Самарии и полного разгрома "палестинской" террористической власти", - заявил Бен-Вир.

Он добавил, что намерен представить предложение об аннексии на предстоящем заседании правительства.

Напомним, несколько недель назад издание Axios писало, что правительство Израиля обсуждает аннексию частей оккупированного Западного берега реки Иордан. Причина была в том, что ряд западных стран намерены признать Палестину государством.

Отметим, что речь идет о десятках стран. Сегодня о признании заявили Британия, Канада и Австралия.

