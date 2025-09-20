Израиль обратился к администрации Трампа с жалобой на Египет

Между Израилем и Египтом растет напряженность. Власти в Иерусалиме выражают обеспокоенность действиями Каира на Синайском полуострове и видят в них потенциальное нарушение мирного договора 1979 года.

Во время встречи в Иерусалиме в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил государственному секретарю США Марку Рубио данные о военной активности Египта на Синае. По его словам, это может противоречить условиям мирного договора 1979 года, гарантом которого выступают Соединенные Штаты.

Израильские чиновники утверждают, что Египет строит военную инфраструктуру, способную использоваться в наступательных целях, хотя в ряде районов разрешено лишь легкое вооружение. В частности, по их данным, Каир расширил взлетные полосы на авиабазах для истребителей и возводит подземные объекты, которые могут служить для хранения ракет.

Реакция и дипломатические контакты

По информации израильской стороны, доказательств наличия ракет пока нет, однако Каир не дал удовлетворительного объяснения. Один из чиновников отметил, что Израиль обратился к администрации Дональда Трампа, поскольку прямые переговоры с Египтом не принесли результатов.

«То, что делают египтяне на Синае очень серьезно, и мы очень обеспокоены», – подчеркнул представитель Израиля. Он также отметил, что ситуация осложняется сокращением наблюдательных полетов многонациональных сил под руководством США.

В Каире отвергают обвинения. Египетский чиновник заявил, что американская администрация не поднимала этот вопрос в последнее время.

Усиление напряженности

С конца 2022 года контакты между Нетаньяху и президентом Абдул Фаттахом ас-Сиси фактически заморожены. Последний телефонный разговор датируется июнем 2023 года.

В период войны Израиля в Газе Каир опасается, что израильское правительство может попытаться вытеснить палестинцев в Синай. Египет усилил силы на границе и заявил, что массовый приток беженцев станет угрозой его национальной безопасности.

Нетаньяху, в свою очередь, критикует Египет за отказ принимать жителей Газы. Недавно он обвинил Каир в «заключении против их воли жителей Газы, желающих покинуть зону боевых действий».