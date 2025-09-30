Мирний план Трампа для Гази: 20 пунктів припинення війни

Пропозиція президента США Дональда Трампа містить низку кроків, реалізація яких залежить від згоди сторін. Одразу після затвердження документа військові дії мають бути зупинені, а позиції на лінії фронту зафіксовані.

Ізраїль зобов'язується частково вивести війська, щоб підготувати звільнення заручників. Протягом 72 годин після офіційного ухвалення плану всіх утримуваних осіб - живих і загиблих - буде повернуто.

Після цього Ізраїль звільнить 250 палестинців, засуджених до довічних термінів, а також 1700 жителів Гази, затриманих від початку конфлікту. За кожного звільненого заручника, чиї останки буде повернуто, Ізраїль передасть тіла 15 палестинців.

Амністія і гуманітарна допомога

Учасникам ХАМАС, готовим скласти зброю і відмовитися від участі в бойових діях, обіцяно амністію і можливість безпечного виїзду в інші країни. Відразу після підписання угоди в Газу почне надходити міжнародна допомога через структури ООН. Документ підкреслює, що реконструкцію регіону проводитимуть без втручання збройних угруповань.

Міжнародне управління і "Нова Газа"

У проєкті передбачається створення "Ради миру" на чолі з Дональдом Трампом. До її складу увійде група міжнародних спостерігачів, серед яких згадується колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер. На перехідний період Газою керуватиме незалежний технократичний комітет за підтримки міжнародних експертів.

Економічна частина плану передбачає формування особливої зони розвитку, створення робочих місць та інвестиції за прикладом успішних проєктів Близького Сходу. Населенню обіцяють свободу вибору - залишатися або покинути регіон, при цьому гарантуючи право на повернення.

Демілітаризація та роль США

Важливим елементом є повний демонтаж військової інфраструктури ХАМАС, включно з тунелями та виробничими потужностями. Контроль за цим процесом покладуть на незалежних спостерігачів. План передбачає участь міжнародних стабілізаційних сил, які замінять ізраїльську армію.

Окремим пунктом позначено перспективу палестинської державності. Автори документа заявляють, що в міру відновлення Гази та реформ Палестинської адміністрації "можуть бути створені умови для самоврядування".