В мирных переговорах с РФ и Сирией четвертой стороной может стать Иран, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал проведение трехсторонних переговоров по мирному урегулированию войны в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aydinlik .

По его словам, четвертым участником встреч мог бы стать Иран. Он также отметил, что для разрешения конфликта мирным путем нужно провести несколько трехсторонних встреч.

"Давайте соберемся втроем: Россия, Турция, Сирия. Мы можем даже Иран включить в этот процесс", - заявил Эрдоган.

По мнению президента Турции, такие многосторонние переговоры должны поспособствовать установлению мира в регионе.