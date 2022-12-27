США увеличили количество рейдов против ИГИЛ в Сирии, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Американские солдаты в декабре провели не менее 10 воздушных и наземных операций с целью ликвидации или захвата террористов.

При этом издание уточняет, что были применены, в частности вертолеты, а также сухопутная техника.

В результате действий армии США были задержаны 6 боевиков. Кроме этого, WSJ информирует о октябрьских рейдах, которые привели к ликвидации или пленению главарей ИГИЛ в регионе.