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США увеличили количество рейдов против ИГИЛ в Сирии, - WSJ

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Вторник 27 декабря 2022 02:19
США увеличили количество рейдов против ИГИЛ в Сирии, - WSJ Фото: США увеличили количество рейдов против ИГИЛ в Сирии (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты усилили военную активность против боевиков группировки "Исламское государство" в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Американские солдаты в декабре провели не менее 10 воздушных и наземных операций с целью ликвидации или захвата террористов.

При этом издание уточняет, что были применены, в частности вертолеты, а также сухопутная техника.

В результате действий армии США были задержаны 6 боевиков. Кроме этого, WSJ информирует о октябрьских рейдах, которые привели к ликвидации или пленению главарей ИГИЛ в регионе.

Напомним, в июле американские военные убили лидера ИГИЛ в Сирии во время авиаудара.

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