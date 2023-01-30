У мирних переговорах із РФ та Сирією четвертою стороною може стати Іран, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ініціював проведення тристоронніх переговорів щодо мирного врегулювання війни в Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik.
За його словами, четвертим учасником зустрічей міг би стати Іран. Він також зазначив, що для вирішення конфлікту мирним шляхом потрібно провести кілька тристоронніх зустрічей.
"Давайте зберемося втрьох: Росія, Туреччина, Сирія. Ми можемо навіть Іран включити до цього процесу", - заявив Ердоган.
На думку президента Туреччини, такі багатосторонні переговори мають сприяти встановленню миру в регіоні.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати посилили військову активність проти бойовиків угруповання "Ісламська держава" у Сирії.
Також нагадаємо, що у липні 2022 року американські військові вбили лідера ІДІЛ у Сирії під час авіаудару.
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