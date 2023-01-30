У мирних переговорах із РФ та Сирією четвертою стороною може стати Іран, - Ердоган

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik .

За його словами, четвертим учасником зустрічей міг би стати Іран. Він також зазначив, що для вирішення конфлікту мирним шляхом потрібно провести кілька тристоронніх зустрічей.

"Давайте зберемося втрьох: Росія, Туреччина, Сирія. Ми можемо навіть Іран включити до цього процесу", - заявив Ердоган.

На думку президента Туреччини, такі багатосторонні переговори мають сприяти встановленню миру в регіоні.