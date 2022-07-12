США ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії, - Reuters
Американські військові вбили лідера терористичної організації ІДІЛ в Сирії під час авіаудару.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі Reuters заявили два американських чиновника.
Видання зазначає, що чиновники відмовилися розкривати подробиці вбивства лідера ІДІЛ.
При цьому в Reuters підкреслили, що ліквідація завадить спробам ІДІЛ реорганізуватися в партизанське угруповання після втрати управління над великою частиною територій.
Нагадаємо, ще в лютому цього року президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американські військові ліквідували одного з лідерів ІДІЛ. Контртерористична операція була проведена на північному заході Сирії.
Також ми писали, що біля сикхського храму в столиці Афганістану стався теракт. В результаті нападу щонайменше дві людини і семеро отримали поранення. За підрив автомобіля в Кабулі взяли на себе відповідальність бойовики з ІДІЛ.
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