Мирные переговоры: лидеры ЕС призвали Трампа защищать интересы Украины и Европы

Авторы заявления призвали Дональда Трампа вести переговоры с Россией "исключительно в условиях перемирия" и обеспечения "защиты жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы".

"Мы согласны, что эти жизненно важные интересы включают потребность в надежных и действенных гарантиях безопасности, которые позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - отмечается в заявлении.

Лидеры также подчеркнули, что твердо стоят на стороне Украины, и что "содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня либо ослабления интенсивности боевых действий".

"Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы нельзя менять силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - говорится в заявлении.

Авторами и подписантами документа выступили: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джоржа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.