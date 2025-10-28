Мирное соглашение между Россией и Украиной должно быть подписано в Будапеште, - Орбан

Премьер-министр Венгрии отметил, что Будапештский мирный саммит состоится, и это можно назвать фактом, но не смог ответить, когда именно.

В интервью во время визита в Ватикан Орбан вспомнил "мирный саммит" в Шарм-эль-Шейхе.

"Вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а потом в субботу сказали, что подписание состоится в понедельник. Вот так надо это представлять. Поэтому здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение", - сказал он.

По мнению Виктор Орбана, мира между Россией и Украиной можно достичь только с участием внешних сил.

По его словам, "кто-то" должен договориться о мире с россиянами - США или Европа .

"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и они будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", - отметил он.

По убеждению премьера Венгрии, европейские лидеры должны были бы вступить в прямой контакт с Россией, начать переговоры и достичь российско-европейского соглашения по европейской системе безопасности, а также относительно будущего Украины.