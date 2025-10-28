Мирна угода між Росією та Україною має бути підписана в Будапешті, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапештський мирний саміт відбудеться, і це можна назвати фактом, але не зміг відповісти, коли саме.

В інтерв'ю під час візиту до Ватикана Орбан згадав "мирний саміт" в Шарм-ель-Шейху.

"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода", - сказав він.

На думку Віктор Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил.

За його словами, "хтось" має домовитися про мир з росіянами - США чи Європа.

"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати", - зауважив він.

На переконання прем'єра Угорщини, європейські лідери мали б вступити в прямий контакт з Росією, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо майбутнього України.