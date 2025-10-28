Мирна угода між Росією та Україною має бути підписана в Будапешті, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що мирна угода між Росією та Україною буде підписана в Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Орбана телеканалу M1, яке цитує угорське видання Index.
Прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що Будапештський мирний саміт відбудеться, і це можна назвати фактом, але не зміг відповісти, коли саме.
В інтерв'ю під час візиту до Ватикана Орбан згадав "мирний саміт" в Шарм-ель-Шейху.
"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода", - сказав він.
На думку Віктор Орбана, миру між Росією та Україною можна досягти лише за участю зовнішніх сил.
За його словами, "хтось" має домовитися про мир з росіянами - США чи Європа.
"Європа не бажає вести переговори з Росією, що є катастрофічною помилкою. Американці ведуть переговори і вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати", - зауважив він.
На переконання прем'єра Угорщини, європейські лідери мали б вступити в прямий контакт з Росією, розпочати переговори та досягти російсько-європейської угоди щодо європейської системи безпеки, а також щодо майбутнього України.
У жовтні президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті після їхньої телефонної розмови.
Саме в Будапешті було підписано Меморандум 1994 року, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії.
Однак з часом Кремль почав шукати відмовки, аби не йти на переговори, висуваючи свої умови та пояснення.
Наприклад, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відмову Росії від перемир’я, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".
У підсумку, 22 жовтня Трамп заявив, що він ще не ухвалив рішення щодо зустрічі з Путіним.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив так звану "провоєнну політичну еліту" та підконтрольні їй медіа у спробах зірвати зустріч Трампа з Путіним.