Истребители Mirage и ракеты для SAMP/T: Франция готовит новую помощь для ВСУ

Украина вскоре может получить партию ракет французского производства для ПВО, а также истребители Mirage 2000-5.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров после разговора со своей французской коллегой Катрин Вотрен.

Усиление ПВО и ракеты французского производства

По словам Федорова, Украина рассчитывает на поставки боеприпасов от Франции для систем противовоздушной обороны SAMP/T и Crotale, а также дальнобойных средств поражения.

Министр поблагодарил французскую сторону за готовность в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства, что должно существенно усилить защиту украинского неба.

Самолеты Mirage 2000-5: ожидается дополнительная поставка

Отдельное внимание стороны уделили авиационной составляющей сотрудничества. Украина ожидает дополнительных поставок самолетов Mirage 2000-5, которые, по словам Федорова, станут важным усилением возможностей Воздушных сил ВСУ.

Противодействие "теневому флоту" РФ

Во время разговора министр также отметил принципиальную позицию Франции по ограничению деятельности российского "теневого флота".

Федоров отметил, что сокращение ресурсов России является ключевым фактором для снижения ее способности финансировать войну против Украины.

Федоров пригласил Катрин Вотрен посетить Украину и заявил о готовности переводить сотрудничество на новый уровень, в частности в сферах обмена данными и совместной аналитики.

"Спасибо Франции за системную поддержку, лидерство и четкую позицию", - подытожил Федоров