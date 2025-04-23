В Лондоне стартовали переговоры по Украине на низшем уровне, - Sky News

Фото: в Лондоне стартовали переговоры по Украине на уровне советников (Getty Images)

В Лондоне в среду, 23 апреля, начались переговоры по Украине на уровне советников по нацбезопасности. Ранее планировалось, что это будет встреча на уровне министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как пишет издание, в Лондоне продолжаются переговоры между Украиной, Великобританией, США, Францией и Германией о мирном плане прекращения войны. По данным Sky News, стартовали переговоры на низшем уровне. Дискуссии проводят советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также официальные лица Украины и США. Ранее ожидалось, что в Лондоне проведут переговоры на уровне министров иностранных дел пяти стран. Но госсекретарь США Марко Рубио не приехал на встречу. Глава МИД и Минобороны Украины и Британии отдельно проводят двустороннюю дискуссию. Министр обороны Британии Джон Хили также должен встретиться со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, который представляет Вашингтон в дискуссиях вместо Рубио.