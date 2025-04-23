В Лондоне стартовали переговоры по Украине на низшем уровне, - Sky News
В Лондоне в среду, 23 апреля, начались переговоры по Украине на уровне советников по нацбезопасности. Ранее планировалось, что это будет встреча на уровне министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, в Лондоне продолжаются переговоры между Украиной, Великобританией, США, Францией и Германией о мирном плане прекращения войны.
По данным Sky News, стартовали переговоры на низшем уровне. Дискуссии проводят советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также официальные лица Украины и США.
Ранее ожидалось, что в Лондоне проведут переговоры на уровне министров иностранных дел пяти стран. Но госсекретарь США Марко Рубио не приехал на встречу.
Глава МИД и Минобороны Украины и Британии отдельно проводят двустороннюю дискуссию. Министр обороны Британии Джон Хили также должен встретиться со спецпредставителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, который представляет Вашингтон в дискуссиях вместо Рубио.
Переговоры в Лондоне 23 апреля
Напомним, что сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Украина ожидала, что переговоры будут посвящены прекращению огня.
По данным западных СМИ, США планировали представить свой мирный план из семи пунктов. Он противоречит позиции Украины, в частности, предусматривает отказ от территорий и НАТО. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет признавать Крым и другие оккупированные территории российскими.
В США накануне встречи сообщили, что государственный секретарь Марко Рубио не поедет в Лондон. По данным СМИ, причиной этого стал отказ Зеленского от ключевого предложения США - признать Крым частью РФ.
Из-за неявки Рубио в Лондоне отменили встречу на уровне министров иностранных дел. Однако делегация Украины все же прибыла в столицу Великобритании и проводит переговоры.
Больше о том, почему сорвались переговоры по Украине в Лондоне - в материале РБК-Украина.
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