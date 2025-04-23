Диалог, а не капитуляция. Свириденко раскрыла позицию Украины на переговорах в Лондоне

Украина во время сегодняшней встречи с партнерами в Лондоне подтвердила свою позицию относительно готовности к переговорам, но не к капитуляции.

Об этом заявила вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Не должно быть никакого соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью", - написала Свириденко.

Ведь полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море - это необходимый первый шаг к миру. Но в случае, если Россия предпочтет ограниченную паузу, Украина ответит тем же.

"Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности - достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить прочный мир", - подчеркнула она.

Переговоры в Лондоне 23 апреля

Ранее сообщалось, что в среду, 23 апреля, в Лондоне пройдут переговоры между делегациями Украины, Великобритании, США, Франции и Германии. На встрече должны были бы обсуждать всеобъемлющее прекращение огня.

За день до встречи ряд западных СМИ начали сообщать о том, что Штаты хотят представить свой мирный план, который не удовлетворяет Украину, ведь в нем предлагается признать Крым российским.

На фоне этих заявлений президент Владимир Зелеский подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими.

Позже стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон. Причиной этого, якобы, стал отказ Зеленского от ключевого предложения США - признать Крым частью РФ.

А сегодня стало известно, что встречу глав МИД вышеупомянутых стран в Лондоне отложили. Переговоры пройдут на уровне высокопоставленных чиновников.