Между позициями России и Украины "большая пропасть", - Вэнс

В ближайшие месяцы администрация президента США Дональда Трампа сосредоточится на внешнеполитических вопросах. Дипломатия должна сократить "большую пропасть" между позициями России и Украины.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ю Fox News

По его словам, Трамп стремится к "прочному разрешению конфликта между Россией и Украиной, чтобы прекратить гибель 5 000 человек каждую неделю по обе стороны".

Предложения двух сторон

На вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры, Вэнс заявил, что первым и необходимым шагом к разрешению российско-украинского конфликта является то, чтобы каждая из сторон сделала мирное предложение.

"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Русские сказали: "Вот чего мы хотим"", - рассказал вице-президент США.

По его словам, теперь задача дипломатии - "попытаться как-то сблизить эти две стороны".

"Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы".

Вэнс утверждает, что даже "европейские партнеры, даже если публично не соглашаются с президентом, признают, что именно он смог добиться того, чтобы обе стороны вообще начали говорить".

По его словам, до этого они не вели диалог - ни друг с другом, ни с кем-либо еще. Просто шли боевые действия.

"У нас есть первый шаг - озвученные предложения, и теперь мы будем прилагать усилия, чтобы сблизить позиции сторон в течение следующих 100 дней", - добавил он.