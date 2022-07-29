"Корейський півострів на межі війни": КНДР погрожує США і Південній Кореї ядерною зброєю

КНДР готова до застосування своєї ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Виступаючи перед ветеранами війни в 69-ту річницю закінчення Корейського конфлікту він заявив, що "вороги поставили Корейський півострів на грань війни".

"Наші збройні сили повністю готові відреагувати на будь-яку кризу, а сили, ядерні сили стримування, також готові мобілізувати свою абсолютну міць сумлінно, точно і швидко у відповідності зі своєю місією", - заявив Кім.

Крім того, він звинуватив Сполучені Штати в "демонізації" Північної Кореї для виправдання своєї ворожої політики. За його словами, регулярні військові навчання США і Південної Кореї націлені на північ, тобто на КНДР.

У той же час американські експерти дали свою оцінку на висловлювання лідера Північної Кореї. Вони вважають, що хоча Кім все частіше став погрожувати своїм суперникам ядерною зброєю, малоймовірно, що він першим застосує його проти переважаючих Збройних сил США і їх союзників.