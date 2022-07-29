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"Корейський півострів на межі війни": КНДР погрожує США і Південній Кореї ядерною зброєю

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Пхеньян, П'ятниця 29 липня 2022 14:45
"Корейський півострів на межі війни": КНДР погрожує США і Південній Кореї ядерною зброєю Фото: КНДР погрожує США і Південній Кореї ядерною зброєю (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

КНДР готова до застосування своєї ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Виступаючи перед ветеранами війни в 69-ту річницю закінчення Корейського конфлікту він заявив, що "вороги поставили Корейський півострів на грань війни".

"Наші збройні сили повністю готові відреагувати на будь-яку кризу, а сили, ядерні сили стримування, також готові мобілізувати свою абсолютну міць сумлінно, точно і швидко у відповідності зі своєю місією", - заявив Кім.

Крім того, він звинуватив Сполучені Штати в "демонізації" Північної Кореї для виправдання своєї ворожої політики. За його словами, регулярні військові навчання США і Південної Кореї націлені на північ, тобто на КНДР.

У той же час американські експерти дали свою оцінку на висловлювання лідера Північної Кореї. Вони вважають, що хоча Кім все частіше став погрожувати своїм суперникам ядерною зброєю, малоймовірно, що він першим застосує його проти переважаючих Збройних сил США і їх союзників.

Як відомо, останнім часом КНДР активно проводить тренувальні пуски своїх ракет. Зокрема, в травні Пхеньян здійснив пуск трьох балістичних ракет. За оцінками Сеула, одна з них була міжконтинентальною.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

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