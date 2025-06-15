Трамп прокомментировал израильскую атаку на Иран: США не имели никакого отношения

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не имеют никакого отношения к последнему нападению Израиля на Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

В то же время он напомнил Тегерану о возможных последствиях агрессии против Америки.

"Если Иран каким-либо образом или в любой форме нападет на нас, вся... мощь вооруженных сил США нападет на вас на уровнях, которых никогда не было", - предупредил президент.

Вместе с этим Трамп подчеркнул, что Вашингтон может сыграть посредническую роль в завершении конфликта между Израилем и Ираном.

"Однако мы можем легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту", - написал он.