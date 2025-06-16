Нет авторитета: Макрон против идеи посредничества Путина между Израилем и Ираном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не делает соблюдать Устав ООН, может быть посредником", - сказал лидер Франции, отвергнув идею Трампа.

Во ходе визита в Гренландию Макрон заявил, что у России нет достаточного авторитета для посредничества, как это предполагал президент США Дональд Трамп.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Кроме того, страна ликвидировала более 20 топовых иранских командиров.

Вскоре после этого началась "ответка" Ирана. Таким образом, оба государства уже несколько дней обмениваться ударами. Важно отметить, что Израиль атакует военную инфраструктуру Ирана.

Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана. По его словам, он (Трамп) будет открыт для этого.

"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго говорили об этом", - сказал президент США в интервью ABC News.

Также Трамп опубликовал вчера в соцсетях пост, в котором заявил, что Иран и Израиль должны заключить сделку. Он сообщил, что сейчас происходят звонки и переговоры, и утверждает, что совсем скоро между двумя странами будет мир.

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