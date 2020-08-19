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МОЗ доручили розробити рекомендації до місцевих виборів

Київ, Середа 19 серпня 2020 15:28
МОЗ доручили розробити рекомендації до місцевих виборів
Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Мова йде про безпечний процес голосування в умовах карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я розробити рекомендації для забезпечення проведення місцевих виборів в безпечних умовах. Їх повинні передати в Центральну виборчу комісію та територіальні виборчі комісії.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"У нас вже є звернення і пропозиції громадських організацій щодо забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту. Прошу МОЗ опрацювати це питання, розробити рекомендації щодо безпечного проходження виборчого процесу. Часу залишилося небагато, тому прошу не відкладати це питання", - сказав Шмигаль.

Також уряд затвердив проект постанови про списки виборців та іменні запрошення для підготовки та проведення голосування на місцевих виборах.

Нагадаємо, раніше у Кабміні назвали суму, яка передбачена на місцеві вибори.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 липня парламент призначив чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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