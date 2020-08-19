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Минздраву поручили разработать рекомендации к местным выборам

Киев, Среда 19 августа 2020 15:28
Минздраву поручили разработать рекомендации к местным выборам
Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Речь идет о безопасном процессе голосования в условиях карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для обеспечения проведения местных выборов в безопасных условиях. Их должны передать в Центральную избирательную комиссию и территориальные избирательные комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу Минздрав проработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса. Времени осталось немного, поэтому прошу не откладывать этот вопрос", - сказал Шмыгаль.

Также правительство утвердило проект постановления о списках избирателей и именных приглашениях для подготовки и проведения голосования на местных выборах.

Напомним, ранее в Кабмине назвали сумму, которая предусмотрена на местные выборы.

Как писало РБК-Украина, 15 июля парламент назначил очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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