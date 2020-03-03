У МОЗ спрогнозували початок спаду захворюваності коронавірусом

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Спад захворюваності на коронавірус очікується з квітня

Спад захворюваності на коронавірус очікується в період з квітня по жовтень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, якщо буде продовжуватися така ж циркуляція коронавіруса, яка спостерігається сьогодні, то спад почнеться в міжепідемічний сезон.

"З квітня по жовтень, дійсно, має відзначатися спад кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після реєстрації першого випадку коронавірусу в Україні в школах Харкова запроваджують контрольний медичний огляд. Крім того, заходи безпеки посилять у навчальних закладах Чернівців та Харкова.

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька вже назвала умови введення карантину через коронавірус в Україні. За її словами, відповідні рішення будуть прийматися кожною областю окремо, грунтуючись на динаміці поширення інфекції. При цьому на сьогодні ризики поширення коронавірусу по території України є незначними.