Головний санітарний лікар Віктор Ляшко: Маски – це не засіб захисту від коронавірусу

Віктор Ляшко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні зафіксований перший випадок зараження новим різновидом коронавіруса. Лікарі виявили COVID-2019 у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону.

Фактів передачі інфекції всередині країни поки немає. Чому не варто піддаватися паніці і як убезпечити себе від коронавіруса – в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Сьогодні ви повідомили, що перший випадок зафіксований у Чернівецькій області. Чи перевіряєте ви ще когось? Тобто чи можемо ми стверджувати, що на цей час точно лише одна людина інфікована коронавірусом?

Сьогодні зафіксований перший випадок коронавірусної інфекції на території України. Цей випадок трапився у Чернівцях у людини, яка подорожувала Італією до 26 лютого. 26 лютого ця людина повернулася на територію України, пройшла температурний скринінг на території Румунії і у пункті пропуску через державний кордон України.

Симптомів хвороби на 26 число не було. Людина була попереджена про можливі симптоми хвороби, їй була вручена пам'ятка про самоізоляцію, і у неї були взяті контактні дані, дані про її пересування, а також усі дані, які потрібні для епідеміолога для подальшого медико-санітарного спостереження.

Надалі, 28 лютого, у людини з'явилися симптоми, і у ніч на 29 лютого її було госпіталізовано до лікарні. Це відбулося після того, як у самоізоляції людина поспілкувалася з сімейним лікарем, виконуючи рекомендації Міністерства охорони здоров'я, які прописані у пам'ятці про самоізоляцію.

1 березня були проведені дослідження у місцевій вірусологічній лабораторії. Було виключено діагноз грип і грипоподібні захворювання, і біологічні матеріали передали до референс-лабораторії міста Києва. Учора були отримані результати, які уже сьогодні були офіційно повідомлені.

А які дані щодо інших людей, з якими, можливо, спілкувалася ця людина?

Цей процес чітко контролюється епідеміологами. Усіх інших контактних осіб визначено. Загалом, це до десяти людей. За ними встановлено медико-санітарне спостереження. Найближчий контакт – дружина, яка була разом з хворим. Вона знаходиться на самоізоляції у домашніх умовах.

Яка ситуація з тестами на коронавірус? Чи їх взагалі достатньо для забезпечення потреб України? Чи, можливо, плануються якісь нові закупки найближчим часом?

І плануються закупки, і забезпечена потреба. Ми повинні не розганяти паніку. Є чіткий алгоритм, як діяти і кого передавати на тестування. Цей алгоритм доведений на місця і всі працюють за цим алгоритмом.

Додатково уряд виділив 67 мільйонів гривень на закупівлю, зокрема, тест-систем для проведення діагностики. Паралельно ми отримуємо тест-системи від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Плюс у нас зареєстровано два українських виробники, які також готові постачати системи для проведення тестування.

А у лікарів первинної ланки по всій Україні є протокол дій на випадок виявлення коронавірусу на місцях?

Так, лікарі знають алгоритм і володіють ситуацією. Додатково ми зняли відеокурс, який розмістили на сайті Центру громадського здоров'я, який дає відповіді на питання, котрі можуть виникнути. Плюс у нас є гаряча лінія саме для медичних працівників, де вони можуть отримати додаткову консультацію. Крім того, у кожній області визначено перелік спеціалістів-епідеміологів, інфекціоністів і реаніматологів, їхні контактні телефони теж доведені до медичних спеціалістів, і вони теж можуть надавати додаткові консультації.

У зв’язку з появою першого зафіксованого випадку зараження планується посилення ізоляційних заходів на кордоні та в окремих регіонах України? Приміром, у Північній Італії вже є цілі міста, які фактично перебувають у карантинному стані.

Це планується, коли буде зафіксований перший випадок внутрішньоукраїнської передачі вірусу. Наразі система працює у такому ж режимі підвищеної готовності, наша головна задача зараз – вчасно виявляти та локалізовувати імпортовані випадки зараження вірусом.

Як тільки ми зафіксуємо перший випадок внутрішньоукраїнської передачі вірусу, запуститься інший алгоритм, ми перейдемо в іншу фазу реагування, ми всі знаємо, що треба робити і які заходи вживати.

Якщо буде зафіксовано внутрішньоукраїнське поширення вірусу за межі певної адміністративної території, буде наступний етап, виписаний епідеміологами, який буде доводитись органам місцевого самоврядування. А якщо буде потреба – то і Кабінету міністрів, для вжиття карантину на тій чи іншій території України.

Ви будете видавати рекомендації щодо скасування масових заходів: суспільно-політичних, спортивних, культурних тощо?

Звичайно, це один з елементів обмежувальних протиепідемічних заходів, які визначені відповідним законодавством. Як тільки станеться перший випадок внутрішньоукраїнської передачі вірусу, подання про встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів буде передано до відповідних органів місцевого самоврядування.

Лікарі в усьому світі і ви зокрема пояснюєте, що людям не потрібно масово закупати медичні маски двома причинами: маска не врятує від вірусу, і масок може не вистачити лікарям. Яке з цих двох пояснень все ж вагоміше?

Це взаємопов’язані речі. Маски – це не засіб захисту, це засіб зменшити поширення інфекції у разі появи респіраторних захворювань. Тому коли людина захворіла, має симптоми, а їй потрібно буде вийти до лікаря, або під час транспортування до лікарні – ось це той випадок, коли треба буде одягнути маску.

І наше прохання: не скуповувати маски, оскільки формується ажіотаж, і у разі, коли в закладах охорони здоров'я буде впроваджуватися масочний режим, у нас можуть виникати проблеми з тим, що вони не зможуть вчасно поповнити існуючі запаси.

Всесвітня організація охорони здоров’я підвищила рівень ризику поширення коронавірусу у світі до "дуже високого", Євросоюз – до "високого". Яким є цей рівень зараз в Україні?

Перший випадок, як ми і передбачали, є завізним, і ми перебуваємо у тій же самій фазі, що й раніше. Ми ще 3 лютого розпорядженням Кабінету міністрів України запровадили режим підвищеної готовності для всіх підсистем цивільного захисту, зокрема для медичної підсистеми.

Ми не переходимо у режим надзвичайної ситуації, ми продовжуємо працювати у режимі підвищеної готовності. І так, ми оцінюємо ризики, але ризики при завізному випадку – це одні ризики. Коли будуть перші випадки внутрішньукраїнської передачі, і якщо будуть, – то це зовсім інші ризики. І вчора на оперативному штабі у Міністерстві охорони здоров'я із залученням провідних інфекціоністів, епідеміологів, а також інших експертів ми пропрацювали, як і за яким механізмом будемо запускати роботу у разі появи таких випадків.

Дайте поради громадянам, якою має бути профілактика коронавірусу. Які ключові заходи вони можуть робити вже зараз?

Всі ці заходи такі ж самі, як і при інших гострих респіраторних вірусних інфекціях (ГРВІ). Вони полягають у наступних ключових речах. Ми в першу чергу повинні мити руки, не торкатися брудними руками обличчя, оскільки таким чином вірус може потрапити на нашу слизову оболонку.

Друге – ми маємо уникати масових скупчень людей і як мінімум знаходитися на відстані 1,5-2 метри від людини, у якої є симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Також потрібно часто провітрювати приміщення, в яких ми знаходимося, і забезпечити вологе прибирання і протирання поверхонь, якщо є можливість, то з дезінфікуючими розчинами. Зараз гарні погодні умови, ми повинні провітрювати вікна, свіже повітря позитивно впливає на самопочуття і зменшує концентрацію збудників у повітрі.

Існує поширена думка, що потепління і зростання тривалості сонячного дня сприятиме тому, що розповсюдження коронавірусу буде з часом зменшуватись. Чи це дійсно так?

Якщо буде продовжуватися така ж циркуляція вірусу, яку ми сьогодні відмічаємо, як грипоподібного захворювання, так, ми розцінюємо, що у міжепідемічний сезон, а саме з квітня по жовтень, дійсно має відмічатися спад кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Є багато різних міфів довкола коронавірусу, які поширюють навіть окремі політики і державні чиновники, зокрема, що він може передаватися через поштові відправлення або через фрукти, а також, що алкоголь чи цибуля вбивають коронавірус. Які інші міфи ви могли б спростувати? І з яких перевірених джерел громадяни мають отримувати інформацію про поширення і боротьбу з коронавірусом?

Наразі я хотів би сказати, що потрібно довіряти інформації винятково із сайту Міністерства охорони здоров'я і Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також Центру громадського здоров'я і від лікарів, які розуміються на проблематиці. Треба менше слухати і читати інформацію з неперевірених джерел, оскільки інформації дуже велика кількість, вона може ввести в оману і викликати додаткову паніку. Треба слухати і консультуватися у першу чергу з лікарем, якому ви довіряєте, з яким у вас підписана декларація, наприклад, якщо це сімейний лікар, і дотримуватися його порад.