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В Минздраве спрогнозировали начало спада заболеваемости коронавирусом

Новости » Общество     03.03.2020 - 18:22
В Минздраве спрогнозировали начало спада заболеваемости коронавирусом
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Спад заболеваемости коронавирусом ожидается с апреля

Спад заболеваемости коронавирусом ожидается в период с апреля по октябрь. Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если будет продолжаться такая же циркуляция коронавируса, которая наблюдается сегодня, то спад начнется в межэпидемиологический сезон.

"С апреля по октябрь, действительно, должен отмечаться спад количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что после регистрации первого случая коронавируса в Украине в школах Харькова вводят контрольный медицинский осмотр. Кроме того, меры безопасности усилят в учебных заведениях Черновцов и Харькова.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая уже назвала условия введения карантина из-за коронавируса в Украине. По ее словам, соответствующие решения будут приниматься каждой областью отдельно, основываясь на динамике распространения инфекции. При этом на сегодня риски распространения коронавируса по территории Украины являются незначительными.

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