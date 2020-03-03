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Скалецька назвала умови введення карантину через коронавірус в Україні

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 12:56
Скалецька назвала умови введення карантину через коронавірус в Україні
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Карантин через коронавірус будуть вводити в залежності від динаміки зараження

Обмежувальні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджуватися в залежності від динаміки появи нових заражених. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

За її словами, в кожній області ще з кінця січня створено свої протиепідемічні комісії, які моніторять захворюваність населення.

"Для того, щоб приймати рішення про закриття шкіл та дитсадків, про скасування концертів та публічних заходів... ситуація моніториться безпосередньо в кожній області... На сьогодні, в залежності від того, як буде проявлятися динаміка появи хворих коронавірусом, такі рішення можливі. Є ймовірність, нами (такі заходи, - ред.) розглядається пропорційно з цифрами, які будуть у нас з'являтися на території України щодо коронавірусу", - додала Скалецька.

Нагадаємо, раніше Скалецька заявила, що ризики поширення коронавірусу по території України є незначними.

Сьогодні в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфекцію виявили у жителя Чернівців, який побував в Італії.

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Новини України карантинЗоряна СкалецькаКоронавірус
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