Коронавірус зафіксований у 17 областях та Києві: карта

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу зафіксовано 62 нові випадки зараження

В Україні зафіксовані зараження коронавірусом у 17 областях та Києві, уже 218 випадків Covid-19. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, за добу зафіксовано 62 нові випадки зараження. У Києві - 47 випадків зараження. Ситуація в областях наступна:

Вінницька область - 5 випадків; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 3 випадки; Донецька область - 2 випадки; Запорізька область - 8 випадків; Закарпатська область - 1 випадок; Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область - 24 (2 летальніх) випадки; Київська область - 32 випадки; Львівська область - 3 випадки; Луганська область - 1 випадок; Одеська область - 4 випадки; Рівненська область - 9 випадків; Тернопільська область - 25 випадків (1 летальний); Херсонська область - 1 випадок; Чернівецька область - 47 (1 летальний) випадків; Черкаська область - 2 випадки.

Нагадаємо, на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив,що в країні вже 218 випадків зараження коронавірусом. Втім, в Україні зафіксовано 4 випадки одужання від коронавірусу. У Чернівецькій області одужали три дорослих та одна дитина.

Зокрема, у Рівненській області підтвердили дев'ять випадків захворювання на новий коронавірус.

Також кількість інфікованих коронавірусом в окупованому Криму збільшилася до 14 осіб. На окупованому півострові виявили ще 7 нових випадків.