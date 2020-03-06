Коронавірус в Україні: в яких областях вже ввели обмеження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні підтверджений один випадок зараження коронавірусом

Через коронавірус в Україні вводять обмеження на проведення масових заходів, а також посилюють дезінфекцію місць масового скупчення людей. Докладніше про те, як регіони протистоять загрозі - в матеріалі РБК-Україна.

Житомирська область

Як повідомляє прес-служба міськради Житомира, у місті заборонено проведення масових, святкових, розважальних та спортивних заходів, особливо у закритих приміщеннях та/або серед дітей.

Київ

На даний момент в Києві сім лікарень підготовлені для прийому інфікованих коронавірусом у разі необхідності. Крім того, в навчальних закладах в учнів вимірюють температуру, в місті посилена дезінфекція.

Крім того, керівникам вищих навчальних закладів рекомендується не проводити культурно-масові заходи в закритих приміщеннях.

Львівська область

У Львові визначили місце обсервації, куди будуть направляти людей, які контактували з інфікованими. Таким місцем визначений санаторій "Немирів". У місті посилена дезінфекція і рекомендується обмежити проведення масових заходів на невизначений термін.

Сумська область

Масові заходи через загрозу коронавірусу скасували в Сумах. Зокрема, рекомендується обмежити проведення конференцій, культурних і спортивних заходів за участю великої кількості людей.

Чернівецька область

Першою областю, де були введені обмеження, стала Чернівецька. Саме тут 3 березня був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом.

Зокрема, у Чернівцях та області з 6 по 22 березня всі навчальні заклади будуть закриті на карантин, а також обмежено проведення масових заходів, а по всьому місту посилена дезінфекція.