У Дніпропетровській області у сім'ї не підтвердилося зараження коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Глава сімейства нещодавно повернувся з Італії, і через деякий час у нього і членів його сім'ї з'явилися скарги

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної адміністрації Валерій Сердюк заявив, що зараження коронавірусом сім'ї чоловік, якої нещодавно повернувся з Італії, не підтвердилося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, до сім'ї, яка живе в місті Апостолове, виїжджала бригада медиків у захисних костюмах. У членів сім'ї був позитивний експрес-тест на грип, тому встановлений діагноз - гостре респіраторне захворювання.

"Ніякої загрози сім'я не представляє. Сім'я перебуває вдома, під наглядом сімейного лікаря і лікується від грипу", - заявив Сердюк.

В сім'ї - шість осіб: чоловік, вагітна дружина, троє маленьких дітей і бабуся.

Чоловік нещодавно повернувся з Італії, і через деякий час у нього і членів його сім'ї з'явилися скарги на симптоми застуди.

За інформацією Валерія Сердюка, поки жодного підтвердженого випадку коронавіруса в Дніпропетровській області немає.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Апостолове Дніпропетровської області до медиків звернулася ціла сім'я - вагітна жінка, її чоловік і троє дітей, з підозрою на коронавірус. У вагітної жінки діагностовано кашель і гарячка, у двох дітей - схожі симптоми, ще в однієї дитини - лихоманка і обструктивний бронхіт.

Додамо, що в Україні зафіксовано єдиний випадок коронавіруса. Чоловіка з коронавірусом виявили у Чернівцях 3 березня. На цей час стан пацієнта не погіршується, хоча лікарі фіксують перепади температури протягом дня.