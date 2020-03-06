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У Хмельницькому погіршився стан пацієнта з підозрою на коронавірус

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 19:13
У Хмельницькому погіршився стан пацієнта з підозрою на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворому поставили діагноз "коронавірусна інфекція під питанням"

У Хмельницькому погіршився стан здоров'я чоловіка, госпіталізованого з підозрою на коронавірус. Про це під час брифінгу повідомила в.о. директора Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна.

За словами Піддубної, хворий звернувся в лікарню з високою температурою та кашлем. Спочатку лікарі діагностували у чоловіка пневмонію, підозри на коронавірус не було.

Однак на ранок стан хворого погіршився, у нього підвищилася температура та наростала дихальна недостатність.

"Враховуючи це, а також те, що рентгенологічно ми мали картину атипової пневмонії, було прийнято рішення поставити йому діагноз "коронавірусна інфекція під питанням", - заявила вона.

Брифінг голови обласної державної адміністрації Дмитра Габінета

Опубліковано Хмельницька обласна державна адміністрація Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому з підозрою на коронавірус шпиталізували 44-річного священника. Чоловік нещодавно повернувся з Греції, де був у паломницькій мандрівці на Афоні. Результати аналізів не підтвердили грип типу А і Б.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області не підтвердилося зараження коронавірусом у сім'ї, член якої нещодавно повернувся з Італії. У членів сім'ї був позитивний експрес-тест на грип, тому встановлено діагноз - гостре респіраторне захворювання.

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