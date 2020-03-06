У Чернівцях розповіли про стан інфікованого коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стан хворого стабільний, але спостерігаються скачки температури

Стан інфікованого коронавірусом українця, який раніше був госпіталізований в Чернівцях, не погіршується. Про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, незважаючи на стабільний стан, у пацієнта спостерігаються температурні скачки протягом дня.

"Стан його стабільний, воно не погіршився. При цьому, зберігає симптоматику і має у різні проміжки доби різні температурні показники - температура підвищується, то спадає", - повідомив Осачук.

06.03.2020 Брифінг на тему коронавірусу на Буковині Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація П'ятниця, 6 березня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що в Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували ще одну жінку. Жінка контактувала з хворим, у якого теж є підозра.

Також повідомлялося, що станом на 6 березня в Україні перевіряють 9 повідомлень про підозру на коронавірус COVID-19. При цьому Моз не повідомляє про нові випадки захворювань.

Зазначимо, перший випадок коронавіруса в Україні був зафіксований у жителя Чернівецької області 3 березня. Чоловік до цього подорожував до Італії.

За станом на 6 березня кількість хворих коронавірусом у світі перевищило 100 тисяч чоловік. Більшість випадків зафіксовано в Китаї - 80 556. Більше тисячі захворювань зареєстровані в Південній Кореї (6593), Ірані (4747) та Італії (3858).