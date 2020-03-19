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МОЗ повідомило про два нові випадки коронавірусу в Україні

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 16:36
МОЗ повідомило про два нові випадки коронавірусу в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус виявили в Житомирі та Києві

В Україні сьогодні, 19 березня, підтвердили 2 нові випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України.

Так, коронавірус виявили сьогодні у Житомирі та Києві. Наразі хворі коронавірусом ізольовані, їм надається відповідна медична допомога.

Загальна кількість заражених коронавірусом в Україні зросла до 18. Двоє хворих коронавірусом померли. Коронавірус вже було виявлено у Чернівецькій, Житомирській, Донецькій та Київській областях, а також у Києві та Житомирі.

Нагадаємо, раніше мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом в місті. Коронавірус діагностували у місцевого жителя, який нещодавно повернувся з Австрії. Хворий перебуває у нормальному стані.

Також РБК-Україна писало, що у середу, 18 березня, в МОЗ підтвердили нові випадки зараження коронавірусом в Україні. Загальна кількість заражених COVID-19 в Україні вчора зросла до 16.

Крім того, вчора захворювання коронавірусом підтвердили у нардепа Сергія Шахова. Народний обранець перебуває в домашній самоізоляції. А сьогодні ЗМІ повідомили, що зараження коронавірусом також підтвердили у родички нардепа.

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