ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні підтвердили нові випадки коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 22:28

Загальна кількість випадків коронавірусу зросла до 16

У середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще 2 випадки коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telgram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, станом на вечір 18 березня в Україні загалом лабораторно підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Зараження коронавірусом підтвердили у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), Донецькій (1) областях та Києві (2).

"Отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні", - додали в МОЗ.

Новина доповнюється....

В "ДНР" заявили про закриття КПП на Донбасі через коронавірус В Оксфорді створили тест, який може визначити коронавірус за 30 хвилин
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся