В Україні підтвердили нові випадки коронавірусу

Загальна кількість випадків коронавірусу зросла до 16

У середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще 2 випадки коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telgram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, станом на вечір 18 березня в Україні загалом лабораторно підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Зараження коронавірусом підтвердили у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), Донецькій (1) областях та Києві (2).

"Отримано за сьогодні пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні", - додали в МОЗ.

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