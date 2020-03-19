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Нардеп Шахов заразив родичку коронавірусом - ЗМІ

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 14:06
Нардеп Шахов заразив родичку коронавірусом - ЗМІ
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Київській області зафіксовано коронавірус у родички депутата

Коронавірус в Україні підчепив ще один чоловік. Ним виявилася жінка, мешканка Київської області, яка раніше контактувала з одним з хворих. Стан обох пацієнтів лікарі оцінюють як "середньої тяжкості".

За деякими даними, жінка з Київської області – це родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого 18 березня підтвердили коронавірус. На цей момент матір народного депутата, а також його дружину ізолювали, у них взяли аналізи на коронавірус.

Варто відзначити, що сам нардеп Сергій Шахов знаходиться вдома у самоізоляції, у нього підвищена температура. Відомо, що він нещодавно повернувся з-за кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перевірку на коронавірус COVID-2019 повинні пройти всі люди, які контактували з Сергієм Шаховим за останні дні.

Як пише видання OBOZREVATEL, хвора з Київської області – це дружина Сергія Шахова.

"Я не бачу в цьому ніякої проблеми, і мені здається, багато хто вже перехворів на цей вірус. Підозрюю, і діти мої теж, і родичі. Я почуваю себе досить добре, трохи кашляю. З дружиною теж все в порядку. Ми знаходимося в ізоляції, лікуємося, згідно з усіма приписами лікарів", - прокоментував нардеп.

Варто відзначити, що у народного депутата Шахова – п'ятеро дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли подробиці про всіх пацієнтів з коронавірусом в Україні.

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