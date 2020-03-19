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У Житомирі виявили коронавірус, - міський голова

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 15:44
У Житомирі виявили коронавірус, - міський голова
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Це перший випадок коронавірусу в місті

У Житомирі сьогодні, 19 березня, підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у Facebook.

За словами міського голови, сьогодні було підтверджено перший випадок COVID-19 в Житомирі. Хворобу було діагностовано у 56-річного місцевого жителя, який нещодавно повернувся з Австрії. Наявність коронавірусу було підтверджено лабораторно.

"Перший підтверджений випадок в Житомирі.", - написав він.

Зазначається, що наразі стан хворого нормальний.

Детальніше про перший випадок коронавірусу у Житомирі.

Опубліковано Сергієм Сухомлиним Четвер, 19 березня 2020 р.

Крім того, як повідомив Сухомлин, місцева влада сьогодні ухвалила рішення про обов'язкову перевірку всіх мешканців Житомира, які повертатимуться в місто з-за кордону в рамках евакуації.

Нагадаємо, ввечері 18 березня, в МОЗ повідомили про підтвердження 2 нових випадків зараження коронавірусом в Україні. Загальна кількість хворих коронавірусом в Україні вчора становила 16. Коронавірус було зафіксовано у Житомирській, Чернівецькій, Київській та Донецькій областях, а також в Києві.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україну з-за кордону повернулися близько 20 тисяч українців. Загалом вчора прикордонники здійснили 31 тисячу пропускних операцій.

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