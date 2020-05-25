МОЗ роз'яснив, чому Кабмін пішов на ослаблення карантину

Кабінет міністрів вирішив піти на послаблення карантину в Україні через динаміку захворюваності та соціально-економічну ситуацію. Підхід, при якому обмеження будуть слабшати поетапно, назвали адаптивним карантином.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пішли на поступки: чому влада вирішила виводити країну з карантину".

Як розповів РБК-Україна головний санлікар Віктор Ляшко, на сьогодні Україна перебуває на плато захворюваності 26-й день, і вже необхідно було оцінювати соціально-економічний вплив епідемії.

За його словами, протягом перших трьох-чотирьох етапів пом'якшення карантину уряд буде застосовувати стратегію стримування епідемії. Вона полягає у послабленні обмежень, не чекаючи значного зниження захворюваності. При цьому буде контролюватися її зростання.

У той же час Ляшко заперечує вплив політичних рейтингів на будь-які рішення, які стосуються запровадження або виходу з карантину.

"В пріоритеті завжди стоять насамперед показники захворюваності. Щодо виходу з карантину є позиція міністра охорони здоров'я і головного державного санітарного лікаря, заснована на показниках захворюваності, щодо готовності системи охорони здоров'я та епідемічної ситуації. Після цього розглядається питання, можна чи не можна пом'якшувати карантин і запускати ті чи інші сфери економіки ", - додав він.

Нагадаємо, станом на 25 травня до послаблення карантину в Україні не готові 8 областей, оскільки не відповідають необхідним критеріям.

При цьому ще два дні тому стверджувалося, що до послаблення карантину в Україні не готові тільки 6 областей, найбільш проблемними вважаються західні і східні регіони.