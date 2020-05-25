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До послаблення карантину в Україні не готові 8 областей

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 11:32
До послаблення карантину в Україні не готові 8 областей
Фото: карантин не готові послабити кілька областей (РБК-Україна)

Низка областей не відповідає необхідним критеріям

Станом на ранок 25 травня до послаблення карантину в Україні не готові 8 областей. Це означає, що ситуація з коронавірусом в них не відповідає критеріям для початку другого етапу пом'якшення карантинних заходів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що на ранок 25 травня до послаблення карантину не готові Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Зокрема, Волинська, Закарпатська та Рівненська області не можуть послабити карантин через високу інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення).

Дніпропетровська, Донецька, Луганська і Львівська області не відповідають критерію, пов'язаному з охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

А в Чернівецькій області крім високої інцидентності велика завантаженість ліжко-місць у лікарнях.

До послаблення карантину в Україні не готові 8 областей

Фото: інфографіка Міністерства охорони здоров'я

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин у Київській області послаблять з 26 травня з відновленням роботи транспорту, дитячих садків і т. д.

Сьогодні в рамках другого етапу послаблення карантину у Києві запрацював метрополітен.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України карантинобластиКоронавірус
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