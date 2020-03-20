В Україні число заражених коронавірусом зросло до 41

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні зросла кількість заражених коронавірусом

В Україні число заражених коронавірусом COVID-19 зросло до 41 людей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що 2 нових випадки зафіксовано у Київській та Тернопільській областях.

"Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях. Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 22:00 20 березня в Україні було 39 випадків зараження коронавірусом. Перший випадок коронавірусу був підтверджений в Харківській області.

Раніше у Центрі громадського здоров'я України підтвердили третій випадок коронавірусу в Київській області.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області сьогодні зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.

Загалом, у Чернівецькій області коронавірусом заразилися 11 осіб в селі Колінківці Хотинського району, 7 осіб в селі Брусниця Кітсманського району, а також по одній людині у населених пунктах Хотин, Топорівці (Новоселицький район), Лужани (Кітсманський район), Їжівці (Стороженецький район) і у місті Чернівці.