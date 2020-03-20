ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні число заражених коронавірусом зросло до 41

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 23:04
В Україні число заражених коронавірусом зросло до 41
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні зросла кількість заражених коронавірусом

В Україні число заражених коронавірусом COVID-19 зросло до 41 людей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що 2 нових випадки зафіксовано у Київській та Тернопільській областях.

"Станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19. Нові випадки були зафіксовані у Київській (1) та Тернопільській (1) областях. Наразі в Україні 3 летальні випадки від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 22:00 20 березня в Україні було 39 випадків зараження коронавірусом. Перший випадок коронавірусу був підтверджений в Харківській області.

Раніше у Центрі громадського здоров'я України підтвердили третій випадок коронавірусу в Київській області.

Також РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області сьогодні зафіксували 10 нових випадків коронавірусу.

Загалом, у Чернівецькій області коронавірусом заразилися 11 осіб в селі Колінківці Хотинського району, 7 осіб в селі Брусниця Кітсманського району, а також по одній людині у населених пунктах Хотин, Топорівці (Новоселицький район), Лужани (Кітсманський район), Їжівці (Стороженецький район) і у місті Чернівці.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 20 березня В Україні за порушення карантину відкрили 7 кримінальних справ
Новини України ЗимбабвеКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся