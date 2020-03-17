Італія залучить до боротьби з коронавірусом студентів-медиків

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Італія стала найбільшим осередком COVID-19 за межами Китаю

Влада Італії вирішили залучити до роботи 10 тисяч студентів-медиків, щоб допомогти медичним службам впоратися з пандемією коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр університетів і наукових досліджень Гаетано Манфреді заявив, що уряд дозволить студентам останнього курсу вийти на роботу на 8-9 місяців раніше терміну і без здачі випускних іспитів.

Випускники медичних вузів будуть відправлені на роботу до клініки загальної практики та в будинки престарілих, замінивши більш досвідчених колег, яких відправлять на передову в боротьбі з коронавірусом.

За його словами, в італійські лікарні будуть відправлені близько 10 тисяч студентів.

Нагадаємо, пандемія коронавіруса у світі може тривати протягом двох років. Медики прогнозують, що до 70% населення Землі перехворіє на коронавірус.

Відзначимо, в Україні за станом на 17 березня зафіксовано 7 випадків коронавіруса - 4 в Чернівецькій області, 1 (летальний) в Житомирській і 2 у Києві. При цьому четверо українців заразилися всередині країни, вони не виїжджали за кордон.