Карантин в Україні продовжили, але з послабленнями: що працює вже зараз

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 22 травня

Карантин в Україні рішенням Кабміну продовжений до 22 травня, однак, з 11 травня розпочнеться перший етап ослаблення обмежень. Детальніше про те, як в країні будуть знімати карантин і що працює вже зараз - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин в Україні буде діяти як мінімум до 22 травня

Кабмін на засіданні 4 травня прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 22 травня. Однак, в одному з інтерв'ю прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що і це не остаточна дата.

На період карантину в Україні була введена серія жорстких обмежень. "Тотальний карантин" торкнувся зокрема малого і середнього бізнесу. По всій країні були закриті заклади громадського харчування, кафе, ресторани, ринки, магазини (крім продуктових), ТРЦ, кінотеатри і кіно. Крім того, з істотними обмеженнями курсує міський транспорт, а в Києві, Харкові та Дніпрі закрито метро. Також на час карантину призупинено роботу приміських електричок, потягів, автобусів, заборонені міжміські пасажирські перевезення, закритий кордон.

Кабмін розробив план виходу з карантину в п'ять етапів

Кабінет міністрів України презентував план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів, а перший починається вже з 11 травня.

Так, згідно з планом Кабміну, з 11 травня передбачені, зокрема, такі пом'якшення:

дозволяються прогулянки в парках і скверах;

відкриються салони краси;

зможуть працювати літні майданчики кафе і ресторанів;

заклади громадського харчування зможуть працювати на виніс;

відновлять роботу нотаріуси, адвокати, стоматологи;

дозволяється оптова та роздрібна торгівля.

Варто зазначити, що повний перелік пом'якшень буде відомий в найближчі дні, після того, як буде опубліковано відповідне рішення Кабміну.

В Україні відновили роботу закриті на карантин ринки

З 30 квітня рішенням Кабміну в Україні дозволена робота ринків. При цьому, вони повинні дотримуватися встановлених правил, передбачений контроль за їх дотриманням. Крім того, Держпродспоживслужба повинна проводити щоденні позапланові перевірки дотримання продуктовими ринками протиепідемічних вимог; а також забезпечити присутність не менше двох інспекторів на кожному ринку протягом усього часу його роботи і проведення ними позапланових перевірок.

МОЗ дозволив планові операції, заборонені на карантині

Так, згідно з решнію Кабміну, в Україні знову дозволяється:

надання медичної допомоги в лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, де число заповнених ліжок становить менше 50%;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя.

Як Київ виходить з карантину

Мер Києва Віталій Кличко нещодавно презентував план Києва щодо виходу з карантину. А сьогодні, 5 травня, він повідомив про дозвіл працювати кав'ярням на виніс.

Крім того, в Києві відкрили три ринки "Деміївський", "Маяк" і "Базар на Лісовий". А завтра, 6 травня, роботу відновлять - Печерський і Володимирський ринки.

При цьому, прогулянки в парках як і раніше заборонені, транспорт курсує з обмеженнями (тільки за перепустками).