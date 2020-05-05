ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ опублікував правила відвідування парків: дозволені зони відпочинку і заняття спортом

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 18:11
МОЗ опублікував правила відвідування парків: дозволені зони відпочинку і заняття спортом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На території парків повинні бути зони з рідким милом і антисептиками

В Україні з 11 травня в рамках ослаблення карантинних заходів, в парках будуть дозволені з обмеженнями зони відпочинку і заняття спортом. Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я.

Так, у парках і скверах повинні бути облаштовані туалети, і зони з наявністю рідкого мила і антисептиків на вході в зону відпочинку. Заборонено проведення організаційних заходів, а також робота атракціонів.

При цьому відвідувачі мають право:

  • користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше 3 осіб;
  • використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом з дотриманням належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.

Нагадаємо, 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня. При цьому ослаблення карантинних обмежень почнеться вже з 11 числа. Тоді будуть відкриті парки і сквери, робота перукарень та салонів краси, точки продажу непродовольчих товарів, дозволять роботу літніх майданчиків, а також роботу закладів громадського харчування на "винос".

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль допустив продовження карантину після 22 травня. При цьому планується введення наступних етапів ослаблення обмежень.

Карантин в Україні продовжили, але з послабленнями: що працює вже зараз "Міжгірський феномен": у Закарпатській області виявили єдиний район без коронавірусу
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українипарккарантин
News
On Top