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МОЗ про порушення карантину: тисячі закладів могли стати джерелом поширення COVID-19

Новини » Коронавірус     02.07.2020 - 10:20
МОЗ про порушення карантину: тисячі закладів могли стати джерелом поширення COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні відбулися масові перевірки дотримання карантину підприємцями

За минулий тиждень Держспоживслужба провела 37 тисяч перевірок щодо дотримання карантинних правил підприємцями. На понад 9 тисячах об’єктів виявили порушення протиепідемічних норм.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, порушення карантину виявили на кожному четвертому об’єкті.

"Це свідчить про те, що більше ніж 9 тисяч 122 об’єкти стали потенційним джерелом можливого поширення коронавірусу", - заявив Ляшко.

У кінці червня вже відбувалися такі масові рейди. Поліція та Держспоживслужба перевіряла торговельні та розважальні заклади, були виявлені сотні порушень.

Для ефективнішого контролю за дотриманням карантину в Офісі президента хочуть залучити муніципальні патрулі.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів хочуть посилити відповідальність за неносіння масок в громадських місцях.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України карантинпроверка
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