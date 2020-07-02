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Источником распространения COVID-19 могли стать 9 тысяч заведений, - Минздрав

Новости » Коронавирус     02.07.2020 - 10:20
Источником распространения COVID-19 могли стать 9 тысяч заведений, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Украине прошли массовые проверки соблюдения карантина предпринимателями

За прошедшую неделю Госпотребслужба провела 37 тысяч проверок относительно соблюдения карантинных правил предпринимателями. На более чем 9 тысячах объектов выявлены нарушения противоэпидемических норм.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, нарушения карантина обнаружили на каждом четвертом объекте.

"Это свидетельствует о том, что более 9 тысяч 122 объектов стали потенциальным источником возможного распространения коронавируса", - заявил Ляшко.

В конце июня уже происходили похожие массовые рейды. Полиция и Госпотребслужба инспектировала торговые и развлекательные заведения, выявили сотни нарушений.

Для более эффективного контроля за соблюдением карантина в Офисе президента хотят привлечь муниципальные патрули.

Напомним, в Кабинете министров намерені усилить ответственность за неношение масок в общественных местах.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины карантинпроверка
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