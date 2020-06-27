У торгівельних та розважальних закладах України виявили сотні порушень карантину

Фото: рейд поліції (mvs.gov.ua)

Поліція склала понад 350 адмінпротоколів

Поліція провела масові рейди у торгівельних та розважальних закладах України. В ході рейдів правоохоронці виявили сотні порушень карантину.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Правоохоронці за дві доби перевірили понад 6 тисяч закладів на дотримання ними встановлених вимог адаптивного карантину. Рейди здійснили у 3,5 тисячі закладів торгівлі, 2 тисячі закладів харчування, 850 нічних клубів та розважальних закладів.

Найбільше порушень виявили у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у Києві. Поліція склала 355 адмінпротоколів за ст. 44-3 КУпАП на директорів закладів.

"З них 28 - на директорів розважальних закладів, 100 - керівників закладів громадського харчування та 227 - на директорів закладів торгівлі", - уточнили в МВС.

Загалом з початку карантину правоохоронці склали понад 14,5 тисячі адмінпротоколів та розпочали 176 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, в МОЗі вимагали посилити контроль за дотриманням карантину в Україні через зростання кількості нових хворих на коронавірус.

Крім того, у 13 областях України готуються посилити карантин: можуть закрити дитсадки, фітнес-центри, а також зупинити громадських транспорт.

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Автор: Дмитро Левицький