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До контролю карантину в Україні хочуть залучити муніципальні патрулі

Новини » Коронавірус     27.06.2020 - 20:10
До контролю карантину в Україні хочуть залучити муніципальні патрулі
Фото: правоохоронці (РБК-Україна)

Патрулі контролюватимуть дотримання карантинних вимог

До контролю за дотриманням карантину можуть залучити муніципальні патрулі. Патрулі співпрацюватимуть з відповідними відомствами, наприклад Держпродспоживслужбою.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Залучити муніципальні патрулі запропонував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді за участі президента України та представників регіонів.

Планується, що патрулі будуть контролювати встановлені урядом обмеження щодо роботи нічних клубів, міського громадського транспорту, а також допоможуть навчальним закладам підготуватися до дистанційної роботи.

Нагадаємо, нещодавно поліція провела рейди у торгівельних та розважальних закладах по всій Україні та виявила сотні порушень карантину.

Додамо, в Україні за останні 10 днів суттєво зріс показник захворюваності на коронавірус.

Позавчора в Україні виявили понад 1100 нових випадків коронавірусу, що є найбільшою кількістю за час пандемії.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантинконтроль
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