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Карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня, - Шмигаль

Україна, Вівторок 01 вересня 2020 19:14
Карантин в Україні можуть продовжити після 31 жовтня, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Адаптивний карантин в Україні можуть продовжити і після 31 жовтня. Однак уряд не планує повторювати локдаун країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню The Page.

"Зараз ми продовжили карантин фактично до початку листопада. Очевидно, що він, напевно, буде продовжена і далі. Попри ті показники, які ми зараз маємо, у вересні - жовтні буде досить напружений момент з проходженням чергової хвилі коронавірусу", - заявив він.

Також прем'єр додав, що зараз важливо правильно підготувати медичну систему, лікарів, обладнання та лікарні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до листопада.

Крім того, Україна закрила кордон для іноземців, обмеження будуть діяти як мінімум місяць.

Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили трохи понад 2 тисяч нових випадків коронавірусу, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.

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