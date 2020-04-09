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МОЗ: найближчим часом карантин в Україні не послаблять

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 18:23
МОЗ: найближчим часом карантин в Україні не послаблять
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців закликають залишатися вдома

Найближчим часом карантинні заходи в Україні, введені через спалах коронавірусу не будуть послаблювати. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України в офіційному Telegram-каналі.

За даними МОЗ, наразі український уряд не планує послаблювати карантинні заходи в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я також не рекомендує послаблювати обмежувальні заходи для протидії коронавірусу.

"Для своєї безпеки та безпеки рідних українці поки що мають залишатись удома", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що пік захворюваності на коронавірус в Україні ще не настав. У МОЗ прогнозують пік коронавірусу приблизно 14-15 квітня.

Також РБК-Україна писало, що у Київській обласній державній адміністрації допускають продовження карантину в області до осені. При цьому в Київській області на вихідні можуть максимально обмежити пересування людей.

Крім того, в Офісі президента Володимира Зеленського проговорюють питання введення надзвичайного стану в Україні через спалах коронавірусу. Умовою є велика ймовірність того, що без надзвичайного стану не зможуть зупинити поширення COVID-19.

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