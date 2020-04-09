Минздрав: в ближайшее время карантин в Украине не ослабят

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев призывают оставаться дома

В ближайшее время карантинные меры в Украине, введенные из-за вспышки коронавируса не будут ослаблять. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в официальном Telegram-канале.

По данным Минздрава, в настоящее время украинское правительство не планирует ослаблять карантинные меры в Украине. Всемирная организация здравоохранения также не рекомендует ослаблять ограничительные меры для противодействия коронавируса.

"Для своей безопасности и безопасности родных украинцы пока должны оставаться дома", - подчеркнули в Минздраве.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. В Минздраве прогнозируют пик коронавируса примерно 14-15 апреля.

Также РБК-Украина писало, что в Киевской областной государственной администрации допускают продолжение карантина в области до осени. При этом в Киевской области на выходные могут максимально ограничить передвижение людей.

Кроме того, в Офисе президента Владимира Зеленского проговаривают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса. Условием является большая вероятность того, что без чрезвычайного положения не смогут остановить распространение COVID-19.